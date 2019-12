Le lettre explosive qui précipita la chute du patron de Renault

Qu'écrit Thierry Bolloré?

→ Il dépeint d'abord l' ambiance délétère qui règne à la tête du groupe et de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi: opacité sur le partenariat Renault-Nissan; rétention d'informations entre la direction et le conseil d'administration; manque de commandement lisible dans l'organisation...

"Le simple fait que le directeur juridique ait choisi d’exprimer ses préoccupations aux seuls administrateurs indépendants et pas au management de l’entreprise démontre son degré de méfiance en matière d’éthique et de gouvernance au sein de Nissan." Et le Français de s'interroger: "qui a décidé de mettre M. Passi sur la touche? La direction de Nissan a-t-elle cherché à enquêter sur ces alertes? Et surtout: qui a décidé qu’Hari Nada pouvait continuer à occuper une telle position de pouvoir au sein de Nissan?"