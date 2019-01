Le marché auto au beau fixe en 2018, mais le Premium a souffert

Le Premium à la baisse

En 2018, les résultats par marque sont fort variés. Le Premium souffre dans son ensemble. Dans le top 10, c’est Audi, l'une des marques importée par D’Ieteren, qui souffre le plus avec des immatriculations qui se contractent de 13,8% pour 28.710 immatriculations. Dans la bataille du Premium, Audi se situe désormais à près de 7.000 véhicules derrière Mercedes-Benz et plus de 11.000 unités derrière BMW. Deux marques qui ont vu leurs immatriculations baisser de 5% en 2019. "Une des raisons, c’est l’homologation avec les nouvelles normes WLTP qui ont pris plus de temps que voulu, surtout sur l’A4, l'un de nos plus gros volumes. Dans le même temps, plusieurs modèles étaient en fin de cycle de vie, comme l’A1, la Q3 et l’A6. Les commandes baissent en attendant les nouvelles versions. Enfin sur l’A6, on n’a pas eu les moteurs idéaux directement pour le marché fleet", détaille Sofie Luyckx, la porte-parole d’Audi en Belgique.