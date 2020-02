Le marché auto en moins bonne forme que prévu

"Certaines marques ont fait le nettoyage dans leurs gammes pour partir de zéro au 1er janvier et certaines motorisations ont disparu", confirme Joost Kaesemans, le porte-parole de la Febiac, la Fédération belge de l'industrie automobile et du cycle. Ces voitures "0 kilomètre" se retrouvent donc sur le marché d'occasion , où il y a des bonnes affaires à réaliser actuellement.

Quoi qu'il en soit, à la lecture de ces immatriculations nettes, le marché automobile belge 2019 est en contraction de 2,45% et non stable comme les immatriculations brutes le laissaient entendre. "C'est une baisse limitée et 2019 reste une des meilleures années jamais enregistrées" , estime cependant Joost Kaesemans,

Marché particulier en berne

C'est surtout le marché particulier qui souffre , a-t-on entendu ces derniers mois chez plusieurs marques. Celles qui sont fort axées sur ce marché particulier souffrent. " Le marché 2019 a été porté par les immatriculations de professionnels et la part de marché particuliers a diminué, abonde Kaesemans. Néanmoins, si "le client ne sait toujours pas quoi choisir, il en a marre d’attendre et de postposer son achat. Cela pourrait booster le marché cette année", dit-il.

Dans le premium, Mercedes-Benz confirme sa première place. La marque avait encore près de 5.000 voitures de retard sur BMW en 2018 et la dépasse maintenant d'un millier d'unités. La bataille en 2020 sera intéressante à suivre dans ce segment alors qu'Audi reprend du poil de la bête et que Volvo pèse de plus en plus lourd chez nous avec une part de marché de 4,11%.