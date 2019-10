Le marché auto se reprend

"Néanmoins, si l’on envisage le troisième trimestre dans son ensemble, on remarque que 2019 établit un nouveau record pour cette période avec 128.766 voitures neuves immatriculées, contre 124.353 en 2018 et 114.776 en 2016 durant ce même trimestre", pointe-t-on à la Febiac, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle. Sur 9 mois, le top 5 des marques est composé de Volkswagen (-2,58%), Renault (-8,26%), Peugeot (-6,17%), Mercedes (+ 7,9%) et BMW (-12,85%).