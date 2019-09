Le marché automobile clairement en baisse sur 8 mois

Il s’agit néanmoins de relativiser ces chiffres, dans la mesure où les changements de normes ont fortement impacté le marché automobile ces dernières années. "Il est important de se souvenir du passage au nouveau cycle d’homologation WLTP qui a eu lieu il y a un an. Dans la perspective de cette transition, un nombre exceptionnel de voitures particulières neuves (NEDC) avait été immatriculé. Par conséquent, le mois d’août 2018 avait obtenu un résultat supérieur de 53% à celui d’août 2017. Les chiffres du mois d’août de cette année n’atteignent évidemment plus ce niveau, mais là aussi il pourrait y avoir un effet NEDC (l’élimination des tout derniers stocks qui devaient être enregistrés avant le 1er septembre de cette année). À partir d’aujourd’hui, les véhicules NEDC neufs ne pourront plus jamais être immatriculés", détaille l’association des constructeurs en Belgique, la Febiac. De ce fait, les stocks immatriculés dare-dare donnent des chiffres difficiles à interpréter et pourraient encore se répercuter dans les chiffres des mois à venir.