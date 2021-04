Le marché automobile reste largement inférieur à 2019

Sur 3 mois (janvier-mars), 119.237 immatriculations ont été enregistrées. C'est 6,42% de moins qu'en 2020, mais surtout, 23,5% de moins qu'au premier trimestre 2019. Dans l'industrie, on pense que les effets de la crise sur les volumes seront durables et ces chiffres tentent à le prouver. La tendance est renforcée par des véhicules neufs en moyenne plus chers et des consommateurs de plus en plus tournés vers le véhicule d'occasion.