Le mégabonus d'Elon Musk passe mal

Pendant qu'Elon Musk exhorte sur Twitter Donald Trump à dénoncer les règles commerciales de la Chine dans le secteur automobile, et ce alors que le président américain impose des barrières douanières sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, les actionnaires du fondateur de Tesla s'offusquent, eux, des conditions salariales revisitées de leur leader.

Une partie des actionnaires ont déjà annoncé qu'ils allaient voter contre cette proposition, il s'agit de ISS et Glass Lewis. Ils estiment cette rétribution excessive et non justifiable. "C'est du jamais vu. Le fait que Musk puisse gagner une part substantielle de la prime sans atteindre une rentabilité durable est un problème."

Les partisans, eux, soulignent le succès de Tesla, qui est étroitement lié à la figure de proue et au cofondateur de l'entreprise qu'est Elon Musk. Deux grands actionnaires représentants 14% du capital ont déjà marqué leur approbation. Ils seront tous appelés à se prononcer dans les prochaines semaines.