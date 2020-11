Le modèle low cost de Dacia, stop ou encore ?

C’est dans une période très particulière que Dacia sort sa nouvelle Sandero , modèle phare de la marque low cost du groupe Renault. Il y a évidemment la crise du coronavirus, mais également le changement de paradigme dans le secteur automobile où chaque gramme de CO2 est compté. Les technologies embarquées dans les voitures deviennent donc de plus en plus chères. Inutile de dire que dans les moyennes de CO2, Dacia n'est pas le meilleur élève.

Y a -t-il encore de la place actuellement pour ces véhicules qui utilisent des technologies éprouvées et amorties ? Plus que jamais, si on en croit Denis Le Vot, actuel directeur commercial du groupe Renault, en charge de la réflexion sur l’organisation de la Business Unit Dacia. "Actuellement, on voit dans le marché que les comportements s’orientent vers la simplicité plutôt que vers le cher", dit-il.