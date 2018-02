Le nouveau test CO2 va augmenter les taxes automobiles

Les taxes fédérales automobiles sont liées au niveau de CO2. Or, le nouveau test WLTP va donner des résultats plus élevés.

La fiscalité des véhicules qui seront vendus en Belgique aux sociétés va-t-elle augmenter? Le risque est réel. Ce n’est pas un secret, un nouveau test d’émissions des véhicules a vu le jour . Le Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) a vocation à remplacer le vieux test New European Driving Cycle (NEDC). Accéléré par le diesel gate, la mise en place de ce nouveau test a vocation à ce que les émissions homologuées soient plus proches des émissions réelles.

C’est le cas en Flandre pour la taxe de mise en circulation ou la taxe de roulage. Et c’est le cas dans tout le royaume pour les voitures de société pour l’avantage de toute nature (ATN) et la cotisation de solidarité payées par l’employé. C’est aussi le cas pour la déductibilité des voitures en entreprises.

Avec les nouveaux tests, toutes choses étant égales par ailleurs, le CO2 et donc les taxes des voitures vont augmenter. Certaines marques n’attendent pas septembre et testent déjà leurs voitures via le cycle WLTP. BMW est l’une des premières à le faire depuis le Salon de l’automobile.

Impact sur les ventes?

Puisque les valeurs recalculées seront généralement plus élevées que les anciennes valeurs NEDC, le secteur automobile craint un impact négatif sur les ventes. "Les voitures plus anciennes et donc plus polluantes deviennent moins chères", note Michel Martens. Les Belges pourraient préférer acheter une voiture d’occasion plutôt qu’une voiture neuve avec des émissions de CO2 plus élevées.