Le parc automobile baisse, une première en 75 ans

Le 1er août 2020, la Belgique comptait 5.888.589 voitures particulières, contre 5.889.210 un an plus tôt, soit une baisse de 0,01%. Ceci alors que "le nombre de voitures personnelles augmentait en moyenne de 1,27% par an ces 10 dernières années", indique Statbel. Évidemment le premier coupable est tout trouvé: il s'agit de la crise du coronavirus qui a fait très mal au marché automobile belge des voitures neuves. Un marché en contraction de plus de 24% sur les huit premiers mois.