Le partenariat Tesla-Panasonic, un pari risqué selon les analystes

Elon Musk, le fondateur et CEO de Tesla , a déclaré début juin qu'il était confiant dans la capacité de son groupe à produire 5.000 Model 3 d'ici la fin du mois . Pour ce faire, Musk a accéléré la cadence de production de la berline, après plusieurs mois de retard. Une cadence qui a entraîné une pénurie temporaire des batteries , a expliqué l'un des responsables de Panasonic ce jeudi.

Le partenariat entre le groupe japonais et le constructeur américain n'est pas sans risques, selon les analystes. En témoignent les retards de production de la Model 3 ainsi que les accidents de la route mettant en cause Tesla. Ces retards de production ont conduit Panasonic à abaisser les perspectives de son pôle batterie en février dernier. "Je ne dirais pas que le retard n'a eu aucun impact sur nos activités, mais nous sommes en étroite communication avec Tesla et travaillons à améliorer constamment la production", a déclaré Yoshio Ito, responsable la division automobile de Panasonic.