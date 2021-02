Le réseau automobile plus résistant grâce à la concentration

10 à 15% des vendeurs de voitures neuves en Belgique craignent la faillite à cause de la crise. Un ratio limité grâce à la profonde refonte des réseaux depuis 5 ans.

Mois après mois depuis le début de la crise, la donne automobile est sans appel. Le marché des véhicules neufs souffre. Dans ce contexte, après avoir fait le gros dos pendant un an, certains vendeurs de voitures sont dans la tourmente. Selon un sondage auprès de ses membres, réalisé entre les deux vagues de la pandémie, Traxio, l’association qui représente les concessionnaires, succursales et agents, explique ainsi que 10 à 15% de ses vendeurs de voitures neuves craignent la faillite.

Pourtant, le bilan 2019 de l’activité des membres de Traxio dont L’Echo a pu prendre connaissance laissait l’image d’une industrie plutôt robuste avant la crise. La marge médiane des distributeurs automobiles en 2019 était certes en diminution à de 1,52% à 1,45%, mais dans le même temps le bénéfice moyen était en hausse. "Certains arrivent clairement à tirer leur épingle du jeu, notamment chez les petits acteurs ce qui fausse les moyennes", détaille Frédéric Cornet en charge de la recherche chez Traxio. L'association préfère donc mettre en avant l’entreprise médiane plus représentative des tendances.

"Cela fait 5 ans que le secteur connaît une transformation très rapide", pointe Christian Rampelbergh secrétaire général des dealers chez Traxio. Traditionnellement, la vente de véhicules au détail était l’apanage de familles qui se passaient les clés du garage d’une génération à l'autre. Un modèle qui est de moins en moins d’actualité.

Concentration face aux risques

La concentration du secteur a battu son plein depuis quelques années avec des groupes familiaux belges qui grandissent sans cesse pendant que nombre d’autres familles préfèrent passer à autre chose. Depuis plus récemment, le marché belge est aussi marqué par l’arrivée importante d’acteurs étrangers de poids comme les Néerlandais de Van Mossel, le Suisse Emil Frey ou encore les Suédois de Bilia.

Les grandes structures sont plus enclines à encaisser les gros investissements futurs induits par la technologie des véhicules et l'électrification. Il faut notamment reformer entièrement le personnel, mais aussi se préparer à une activité en atelier très différente. Avoir des groupes plus grands permet également aux concessionnaires de mieux négocier leurs marges avec les constructeurs automobiles.

Bref, des groupes bien capitalisés savent mieux encaisser les changements. Une grosse partie du boulot de concentration a été réalisée avant la crise, généralement poussée par les constructeurs et importateurs automobiles eux-mêmes, nombreux sont ceux qui arrivent à faire le gros dos. "Quand on restructure son réseau, on commence par les vendeurs qui sont les plus faibles", abonde Rampelbergh. La casse aurait été bien plus grande si ce travail n'avait pas été réalisé.

"Heureusement qu'il y a le chômage corona, sinon il y aurait eu beaucoup de licenciements secs." Christian Rampelbergh Secrétaire général dealers de Traxio

"Mais soyons clairs, il y en a qui souffrent. Pendant cette période salon, les visites dans les showrooms sont de qualité et se transforment souvent en ventes, mais dans certaines régions, le trafic en concession est inexistant. Les gens ont moins roulé et les ateliers ne sont pas remplis partout non plus. Heureusement qu’il y a le chômage corona et qu’il a été prolongé, sinon, c’était des licenciements secs", détaille Christian Rampelbergh.

Dans l’étude 2019, la rentabilité des concessionnaires est aussi très différente d’une marque à l’autre. La rentabilité sur fonds propres, le ratio entre les bénéfices et les capitaux investis, est l’un des critères prépondérants des vendeurs de voitures. En 2019, les concessionnaires de 5 marques ont atteint une rentabilité nette médiane supérieure à 10%, à savoir Seat (16,91%), Volvo (16,52%), Mazda (13,37%), Volkswagen (12,27%) et Audi (10,25%). "En valeur médiane, les marques disposant d’un vaste réseau de concessionnaires (Citroën, Ford et Opel) se situent dans le bas du classement", dit Traxio.

Marché de l'occasion chamboulé

Le marché de l’occasion a mieux résisté que le marché du véhicule neuf pendant la crise, ce qui a permis à certains de sortir leur épingle du jeu. Les bilans 2020 des concessionnaires seront donc fort différents.

Mais l'intérêt des acteurs de poids sur les véhicules d’occasion y compris chez les vendeurs de voitures neuves met la pression sur ceux dont c’était le métier auparavant. Surtout que de nouvelles normes impactent les tout petits vendeurs. L’un dans l’autre, 30 à 40% des vendeurs de voitures d’occasion craignent la faillite, selon le sondage de mi-2020 de Traxio.