Le salon de l'auto de Genève annulé

C'est un petit drame dans le secteur automobile. Le Salon de l'auto de Genève est annulé à cause du coronavirus. La décision a été prise par les autorités suisses qui ont interdit tous les grands événements de plus 1.000 personnes en raison du coronavirus.

Perte sèche de 30 millions de francs suisses

Si Palexpo ne communique pas de chiffres, on parle d'une perte sèche de 30 millions de francs suisses, sans compter les pertes des constructeurs automobiles pour un événement qui devait accueillir 600.000 visiteurs. C'est d'autant plus compliqué que les salons de l'auto internationaux vivent une période compliquée. De plus en plus de marques les délaissent. Le salon de Francfort a ainsi connu sa dernière édition et ne sera pas reconduit. Citroën, Ford, Jaguar/Land Rover, Lamborghini, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Tesla et Volvo avaient ainsi décidé de ne pas se rendre à Genève.