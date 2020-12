Le salon de l'auto tentera de s'inviter dans le vôtre

Au plus on monte en gamme, au plus on sent que les marques ont voulu mettre les petits plats dans les grands. C'est le cas de Porsche qui a fait appel à des experts de l'événementiel digital pour offrir une expérience la plus proche possible du salon mais via écran. "On voulait absolument éviter le côté artificiel du numérique", insiste le Belgo-Suédois Bjorn Tagemöse, directeur créatif du projet et habitué des shootings dans le rock, l'art et la mode. Ce type de création constitue une belle bouée de sauvetage pour certains, dans un secteur événementiel très malmené par la pandémie.