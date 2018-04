"Le secteur auto a tout faux"

Pour Transport et Environnement, les mesures qui ont été prises pour réduire les émissions des voitures et des camionnettes ont été dans leur ensemble un échec.

Les mots de Transport et Environnement envers le secteur automobile ne sont pas tendres. Jusqu’ici rien d’étonnant pour une association européenne d’ONG qui milite pour un transport bien plus écologique en Europe. Mais pour avoir des arguments, l’association s’est armée d’une longue étude documentée sur les émissions de CO2 liées aux voitures, que L’Echo a pu se procurer.

Pour l’association, les mesures qui ont été prises pour réduire les émissions des voitures et des camionnettes ont été dans leur ensemble un échec. "Si les biocarburants étaient considérés selon leur cycle de vie plutôt qu’entièrement comme renouvelables, les émissions seraient 10% plus élevées" , entame-t-elle d’emblée.

Les lobbystes estiment, à l’inverse du secteur auto, que les voitures diesel émettent plus de CO2 que les voitures essence si on prend en compte la production des véhicules et le raffinage du diesel. Quant à l’idée qu’au plus vite les voitures sont remplacées, au mieux cela s’avère pour la planète, là aussi la fédération insiste sur le fait que le calcul est souvent faux en prenant en compte le volet production.