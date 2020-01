Le secteur auto bataille pour éviter les amendes

Partie serrée

La vague d’immatriculations massives des constructeurs automobiles en décembre dernier est aussi à comprendre de cette manière. "Il y a eu un équilibrage des stocks en 2019 pour commencer 2020 de la meilleure manière possible" , nous avoue Michael Manley. Les véhicules déjà immatriculés par les réseaux en 2019 ne rentreront en effet pas dans les moyennes en 2020.

On lui demande si les constructeurs sont prêts pour ne pas payer ces grosses amendes fin d’année, il répond que de "nouveaux véhicules basses émissions" sont mis sur le marché. Les véhicules électriques par exemple ont droit à des super-crédits cette année. Un véhicule "zéro émission" en vaudra deux dans les moyennes, puis ces super-crédits vont diminuer dans les années suivantes. "Tous les constructeurs sont concentrés pour atteindre leurs objectifs CO2. On verra où l’on se situe à la fin de l’année", dit Michael Manley.