Le secteur auto met le paquet pour écouler ses stocks

"Les autres pays sont jaloux", nous glisse-t-on. Et pour cause, les bons de commande issus du salon de janvier représentent 25 à 30% de toutes les commandes annuelles. C'est déjà ça de sauvé. "Le coronavirus est tombé au moins mauvais moment, car on avait déjà pris des commandes au salon", avoue Karl Schuybroek, directeur communication de Renault Benelux.