Le tandem PSA-Huawei dévoile son premier véhicule connecté

Le mariage entre services connectés et constructeur automobile fait de plus en plus d'émules. Dernier exemple en date avec la collaboration entre le groupe PSA et l'entreprise Huawei . Un moyen de rebondir pour le groupe chinois qui a essuyé un récent revers dans sa volonté de conquérir le marché américain.

Véhicule connecté

Les clients auront l'opportunité d'accéder à des fonctions jusqu'alors inédites. Navigation connectée, reconnaissance vocale ou encore portail de services connectés disponible sur l'écran du véhicule... nombre d'options font désormais partie de l'offre proposée par le tandem Huawei-PSA afin de "faciliter la vie quotidienne". "En déployant sa nouvelle plateforme qui permet de connecter le véhicule au monde de l'internet des objets, le groupe PSA enrichit son offre de services et facilite la mobilité pour tous ses clients", a commenté Jean Leflour, vice-président principal de la stratégie et les services d'architecture des véhicules connectés.

Le Salon de Hanovre 2018 a débuté ce lundi et se poursuit jusqu'à ce vendredi 27 avril au Centre des Expositions de Hanovre. Il s'agit d'un des plus grands salons de la technologie industrielle au monde.

L'état de maintenance du véhicule ainsi que l'historique des trajets et des modes de conduite sont également accessibles depuis le smartphone des clients. Le tandem industriel promet la sécurisation des interactions numériques entre la voiture et le cloud ainsi que la garantie de confidentialité des données. Argument marketing qui fait écho à la résurgence récente des inquiétudes sur la protection des données personnelles.

Le groupe automobile précise que d'autres fonctionnalités sont à venir. De nouveaux services comme la mise à jour à distance de logiciels et de cartographie, un service info divertissement, des fonctions de diagnostic et de maintenance du véhicule à distance ou encore d'autres options pour les loueurs ou gestionnaires de flotte sont en effet prévus.

Extension aux autres véhicules du groupe

Le nouveau véhicule du groupe est le premier de seconde génération de la marque DS, présentée comme l'incarnation du savoir-faire français du luxe et de la haute technologie. PSA devrait poursuivre sur ce créneau avec le lancement d'une version hybride essence en 2019. Des projets qui témoignent de l'offensive électrique de PSA et de la marque DS. Une conversion 2.0 nécessaire pour s'adapter à la société actuelle.

"Pour l'industrie automobile, le secret d'une transformation digitale réussie consiste à construire une plateforme dans le cloud", a commenté Leon He, directeur de la Division Automobile du groupe Huawei. "Celle-ci permet de regrouper les constructeurs, développeurs d'écosystèmes et partenaires d'application afin de commercialiser des produits et services partout dans le monde et de fournir des services de mobilité personnalisés aux propriétaires de voitures et automobilistes", a-t-il poursuivi.