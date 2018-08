"Le triplé (presque) gagnant" de D'Ieteren qui reste assis sur un milliard

Chez D’Ieteren rien de tout cela. Le semestre fut solide avec une hausse de 18% à 155 millions d’euros de son indicateur clé de performance, à savoir le résultat consolidé ajusté avant impôts. Et les perspectives pour l’ensemble de l'année s’annoncent du coup plus prometteuses. Le groupe dirigé par Axel Miller les a revues à la hausse avec une croissance de l’indicateur clé comprise entre 10 et 15% contre une progression limitée entre 5 et 10%.