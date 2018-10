LeasePlan annule son introduction en Bourse

En raison des mauvaises conditions de marché, LeasPlan a décidé d'annuler son introduction prévue sur les Bourse de Bruxelles et d'Amsterdam.

La société de leasing néerlandaise LeasePlan a annulé son entrée prévue en Bourse à Amsterdam et Bruxelles. Dans un communiqué, la société relève les "mauvaises conditions de marché" .

LeasePlan avait annoncé la semaine dernière son introduction en Bourse à Amsterdam et Bruxelles. Elle aurait dû intervenir dans "les prochaines semaines".

La société de leasing est l'une des plus importantes du monde avec un chiffre d'affaires annuel de 9 milliards d'euros et 1,8 million de voitures dans plus de 30 pays.