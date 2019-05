Les Belges se réfugient dans le leasing auto

Le marché automobile est en berne, mais le leasing progresse. Une manière de se protéger face à l’incertitude législative.

Le marché de l’auto est en berne. On le sait. Sur les quatre premiers mois de l’année, il est en baisse de 4,9%. Une analyse plus détaillée des chiffres du premier trimestre montre par contre que ce sont surtout les particuliers qui achètent moins de voitures.

Sur le premier trimestre, 76.522 voitures ont été immatriculées par les particuliers selon les chiffres de la Febiac, soit près de 10% de moins que l’année passée. Dans le même temps, le segment des voitures de société est stable à 79.344 unités, soit un petit millier de voitures en moins que lors du premier trimestre 2018.

Il ressort surtout de tous ces chiffres que les différents types de clients sont devenus plus réticents à l’achat d’un véhicule. La formule du leasing progresse en effet: 41.079 véhicules ont été immatriculés sur les trois premiers mois de l’année.

"Le marché du leasing est moins embêté par le fait que les clients ne savent pas quoi choisir. Les clients se demandent si c’est déjà le moment de ne plus acheter du diesel, de passer à l’hybride ou à l’électrique. Cela joue beaucoup moins dans un marché leasing où vous ne prenez pas le risque", détaille le directeur de la communication Joost Kaesemans. En effet, quand on prend une voiture de leasing, on la rend en fin de contrat et on ne doit pas se poser davantage de questions. Pour les particuliers, il existe bien un leasing qui leur est propre, mais la formule est encore marginale. Elle représentait 2,79% du marché du leasing l’an dernier.

La voiture de société n’est pas morte

Les particuliers qui ne veulent pas opter pour cette formule patientent donc. "Un particulier garde en moyenne sa voiture plus de 7 ans. Beaucoup nous disent qu’ils vont attendre un an de plus", explique Joost Kaesemans.

En attendant, les chiffres laissent clairement entendre qu’un glissement de l’achat vers le leasing est à l’œuvre en Belgique. Les sociétés ont ainsi acheté 3,4% de voitures en direct en moins, alors que le leasing de voitures progresse de 2,13%. La voiture de société n’est donc clairement pas morte, alors qu’elle est dans le viseur de plusieurs partis politiques.