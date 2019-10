Les Japonais inventifs face à l'arrivée de la voiture électrique

Entre des voitures avec générateurs, d'autres complètement électriques et quelques solutions sorties de leur chapeau, les constructeurs japonais veulent s’approprier le changement énergétique automobile.

Au Japon, on aime la technologie, ce n’est un secret pour personne. Alors que l’industrie automobile est complètement chamboulée par l’électrification, le pays veut jouer sur ses forces et son inventivité. A la clé, l’enjeu est de taille, car il s’agit pour le monde entier de se diriger vers des choix durables pour se déplacer. Le Japon n’est certainement pas en reste sur la question. La première Nissan Leaf a plus de 10 ans et la plupart des constructeurs automobiles japonais se sont essayés à l’électromobilité dans leur histoire.

Au salon de Tokyo qui ouvre ses portes ce mercredi pour la presse, on ne parle donc que d’énergie. Ce ne sont pourtant pas les autres sujets qui manquent. Notamment celui de la disparition annoncée de ces grands salons internationaux ou celui plus classique des modèles phares de certains constructeurs qui sont renouvelés (Honda Jazz, Nissan Juke,...).

A Tokyo, mis à part les constructeurs japonais, il y a quelques voitures de prestiges des constructeurs internationaux, un stand Mercedes-Benz et c’est un peu près tout en ce qui concerne les constructeurs. "Le show de Tokyo réduit à chaque édition et devient de plus en plus un salon national ", avoue à ce titre Daniel Nacass, le patron de la communication Europe de Mitsubishi Motors. Il reste néanmoins un show exceptionnel pour les amateurs de technologies. Mitsubishi Motors voit par exemple dans le véhicule électrique l’opportunité de vendre une solution électrique complète à domicile pour les particuliers. Un produit du nom de Dendo Drive House qui sera commercialisé dès 2020 en Belgique par l’importateur Beherman.

Le patron de Honda, Takahiro Hachigō, ne dit pas autre chose à la tribune. Celui-ci place désormais les "produits énergie", comme des petites unités de recharge mobiles sur le même pied que la vente de motos et de voitures.

Vue en plein écran Le premier véhicule électrique de série de Mazda, le Mazda MX-30, est désormais disponible en précommande. Un véhicule de 200 kilomètres d'autonomie avec un prix de départ de 34.590 euros en Belgique TVAC. ©Mazda

Les marques japonaises veulent montrer qu'elles s'éloignent aujourd'hui du concept de japonais copieur et améliorer de technologie. On le voit avec Mazda qui commence à commercialiser un moteur essence par combustion spontanée. Dans le même temps, Mazda a présenté son premier véhicule électrique à Tokyo, le Mazda MX-30 qui est désormais disponible en précommande.

Rouler sur générateur

Nissan sort de son chapeau la solution e-power. Il s'agit de voitures électriques dans lesquelles l'électricité est produite à partir de l'essence grâce à un générateur. L'idée est notamment d'imposer la conduite électrique son (confort, sa réactivité, etc.) même pour ceux qui n'ont pas l'infrastructure de recharge. Ce type de motorisation ferait fureur pour son lancement au Japon et le sera bientôt dans le monde entier.

Mitsubishi a décidé d'aller un cran plus loin dans cette réflexion. Pionnier du plug-in hybride (PHEV), Mitsubishi s’est posé la question de la manière dont on pouvait implémenter cette technologie dans un véhicule plus petit. De là est née l’idée d’une turbine à la place du moteur à combustion. Elle agit exclusivement comme générateur alors que dans le PHEV actuel, le moteur à combustion peut soit alimenter la batterie, soit aider au mouvement de la voiture. C'est ce qui était présenté à Tokyo dans son véhicule conceptuel Mi-Tech.

Vraisemblablement, ce véhicule ne verra jamais le jour, car l'efficience d'une turbine est moindre que celle d'un moteur classique, mais cela tend à prouver que l'on se creuse les méninges chez les constructeurs japonais. Mais ils ne sont pas seuls sur la balle.

Mercedes-Benz, seul Européen

Comme pour rappeler que le Japon sera loin d’être seul dans la bataille technologique, Mercedes-Benz alignait ses solutions technologiques à Tokyo. Rappelant au passage que sa gamme compterait "20 purs plug-in hybrids" dès l'année prochaine.

Mercedes-Benz présentait aussi son modèle diesel plug-in hybrid, une offre unique au Japon. Également au catalogue, une voiture électrique plug-in fonctionnant également avec une pile à combustible à l'hydrogène. Ceci sans compter sa première Mercedes entièrement électrique ou ses Smart.

Vue en plein écran Le concept électrique Lexus LF 30 attire le regard des curieux à Tokyo. ©REUTERS

Comment se différencier donc pour les Japonais ? "Les Japonais ont l’avantage de bien connaître les différents marchés automobiles. Prenez Mitsubishi qui ne vend 'que' 1,2 million de voitures par an. Et bien, nous sommes présents dans 160 marchés. Beaucoup de constructeurs européens sont absents de certaines parties du monde", explique Daniel Nacass patron de la communication de Mitsubishi Motors Europe.

Une marque comme Toyota a une expérience de 20 ans dans l'hybride et entend continuer à en profiter pour rester en avance sur ses concurrents tout en pariant sur l'hydrogène pour les plus longues distances.

L'autre défi est également pour tout le monde de se projeter vers l'avenir tout en maintenant son business actuel. Nissan qui possède le véhicule électrique le plus vendu en Europe avec sa Leaf, souffre avec des immatriculations en baisse de 25% cette année sur 9 mois en Europe. Une méforme qui devrait prendre fin avec l'arrivée de la nouvelle Juke, comme nous l'a expliqué Ivan Espinosa, le vice-président de Nissan en charge de la stratégie des modèles de Nissan. Bien loin donc de l'Arya présentée ici à Tokyo et des technologies de demain que tout le monde automobile nous promet.

Vue en plein écran Waku Waku, de l'excitation pour tout le monde, comme dans ce Waku Spo, un plug-in hybride. ©Suzuki

Vue en plein écran Nissan a dévoilé à Tokyo le concept Ariya, un crossover 100 % électrique animé par deux moteurs électriques qui devrait être ^proche d'une version finale commercialisée par la marque. ©Nissan