Les Saoudiens injectent 1 milliard dans le concurrent de Tesla

Le fonds, le Public Investissement Fund (PIF), a indiqué plus précisément que cet investissement est destiné à aider Lucid Motors, concurrent de Tesla, à commercialiser son modèle Lucid Air dès 2020.

L'Arabie saoudite cherche à diversifier son économie après la chute du prix du brut de 2014. Depuis cette date, le royaume a cumulé un déficit budgétaire de plus de 260 milliards de dollars et a emprunté plus de 100 milliards de dollars pour le combler en partie.