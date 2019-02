Les Tesla Model 3 pour l'Europe débarquent à Zeebruges

Tesla nous confirme une rumeur qui circulait chez les fans de la marque et qui était devenue une évidence depuis quelques jours. Les Tesla Model 3, le modèle abordable de la marque, seront livrées en Europe via le port de Zeebruges . Une bonne nouvelle avec un caractère emblématique pour l’important port de la côte de belge.

Le port de Zeebruges est réputé pour l’import/export de véhicules en Europe et les services associés. Quelque 2,8 millions de véhicules y transitent par an (1,5 million de véhicules à l’export et 1,3 million à l’import). Les services que l’on y trouve vont de l’installation d’accessoires, la préparation et l’inspection des véhicules, réparations diverses, peinture, etc.