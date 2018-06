Les VW envahissent le nouvel aéroport de Berlin

VW avoue qu'entre 200.000 et 250.000 véhicules font l'objet d'un retard de livraison. Les autorités allemandes de transport tardent à transmettre les autorisations nécessaires. De ce fait, l'usine allemande tourne, mais les voitures ne trouvent plus de place sur les parkings de Wolfsburg.

Les automobiles VW envahissent le nouvel aéroport berlinois . Non, il ne s'agit pas d'une exposition provisoire ou une foire quelconque. C'est que VW est un peu à l'étroit dans son usine de Wolfsburg.

Le constructeur automobile n'a toujours pas reçu pour ses nouveaux véhicules l'autorisation liée aux normes WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De ce fait, il fait face à un manque de place sur ses parkings; et ce alors que les véhicules continuent de sortir de chaîne à Wolfsburg.

Selon le "Handelsblatt", VW s'est tourné vers l'aéroport flambant neuf de Berlin, Flughafen Berlin Brandenburg, qui reste toujours portes closes. Le site est donc utilisé temporairement comme parking de VW. Une vie transitoire pour cet aéroport dont la mise en fonctionnement est sans cesse reportée pour cause de problèmes techniques et de coûts élevés. Une ouverture est désormais envisagée en 2020.

En attendant, les usines tournent et les nouveaux modèles, qui répondent aux nouvelles normes, sortent des lignes. Ils doivent donc être stockés dans l'attente du feu vert des autorités allemandes de transport. Selon le porte-parole de VW, on estime entre 200.000 et 250.000 retards de livraisons des nouveaux véhicules.