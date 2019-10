Les avocats de Carlos Ghosn prônent l'abandon des poursuites

Une audience préliminaire se tenait ce jeudi à Tokyo avant l'ouverture du procès de Carlos Ghosn en avril 2020. Accompagnés de l'ancien patron de Renault et Nissan, les avocats ont présenté leurs arguments. Ils appellent purement et simplement à l'abandon des poursuites contre le magnat déchu de l'industrie automobile.

Les arguments des avocats

Ils affirment avoir soumis à la cour deux mémoires qui détaillent ces "nombreux et graves manquements commis par les procureurs" et des "faits précis" prouvant l'innocence de leur client.

Près d'un an de feuilleton

L'enquête

L'enquête porte sur des "abus de biens sociaux" et de la "corruption". Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer auraient facturé des prestations de conseils à la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan, RNBV; et ce du temps de Carlos Ghosn. Selon une source proche du dossier, l'ancienne Garde des Sceaux – qui nie toute irrégularité – aurait touché 900.000 euros d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012. Alain Bauer aurait, quant à lui, touché un million d'euros entre 2012 et 2016 pour des activités de consultance.