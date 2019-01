Les avocats de Ghosn font appel du refus de libération sous caution

Pour rappel, Carlos Ghosn est sous le coup de trois inculpations pour abus de confiance et autres malversations financières. Il est actuellement en détention provisoire depuis près de deux mois et jusqu'au 10 mars au moins, sauf si l'appel déposé jeudi n'inverse la décision de première instance rendue mardi. Il risque en théorie jusqu'à 15 ans de prison.

Le principal avocat du dirigeant de Renault, Motonari Otsuru, avait indiqué précédemment réfuter le motif selon lequel le maintien en prison de Carlos Ghosn se justifie par un risque de dissimulation ou destruction de preuves et de fuite.

Les procureurs ont argué auprès du juge qu'étant le plus souvent basé à l'étranger, Ghosn pourrait être tenté de se soustraire à la justice japonaise.

Le tribunal a autorisé les visites familiales en plus de celles de ses avocats et du personnel consulaire de la France, du Liban et du Brésil, les trois pays dont il est citoyen.