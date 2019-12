Les camions japonais de Volvo passent dans les mains d'Isuzu

À l'heure de l'officialisation du mariage entre Fiat Chrysler et PSA , le groupe Volvo annonce avoir conclu un accord avec le constructeur japonais de camions, Isuzu Motors, afin de lui vendre sa division japonaise de "camions" UD Trucks. Les deux enseignes s'engagent aussi dans une alliance stratégique , annoncent-ils dans un communiqué.

L'accord signé "sans engagement légal" prévoit notamment le partage des technologies et l'étude de synergies en termes de distribution géographique et de lignes de production. "Nous pensons pouvoir tirer grand profit d'une coopération accrue dans les technologies, les ventes et le service", indique le CEO du groupe suédois, Martin Lundsted