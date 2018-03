Les cimetières américains de Volkswagen suite au dieselgate

Mi-février, il avait déjà payé plus de 7,4 milliards de dollars pour racheter près de 350.000 véhicules diesel aux Etats-Unis. Et les rachats continuent… Certains véhicules ont été détruits, mais la majorité sont stockés et entretenus en attendant que les régulateurs américains approuvent les modifications des émissions qui devraient permettre leur "reconfiguration" et leur remise sur le marché.