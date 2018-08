Les ennuis s'accumulent pour Tesla

Qui plus est, le CEO s'est confié au New York Time sur son état de stress et d'épuisement: "L'année écoulée a été l'année la plus difficile et la plus douloureuse de ma carrière (...). C'était atroce", explique Elon Musk, qui affirme travailler 120 heures par semaine, sans avoir pris plus d'une semaine de vacances depuis 2001 et manquer des événements familiaux. Selon le journal américain, Tesla tente de trouver un numéro deux afin de soulager Elon Musk, qui a par ailleurs confié qu'il avait approché la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, pour devenir numéro deux chez Tesla.