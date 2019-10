Les moteurs de Volvo filialisés au sein de Geely

Le groupe chinois Geely, propriétaire du constructeur automobile suédois Volvo vient de décider de filialiser sa production de moteurs pour l’ensemble du groupe. Concrètement, les productions de moteurs de Geely et de Volvo seront regroupées au sein d’une filiale commune. L’idée est d’abord de bénéficier plus facilement d’économies d’échelles. La nouvelle unité produira 2 millions de moteurs essence et diesels , alors que Volvo n’en produisait que 600.000.

Volvo de son côté entend se focaliser sur le développement de l’électromobilité. "Ce n’est pas comme si le moteur à combustion allait devenir un business en pleine croissance", a expliqué le CEO de Volvo, Hakan Samuelsson. "La bonne chose à faire est de consolider et de rechercher des synergies. Et plus vous le ferez tôt, plus vous serez fort."