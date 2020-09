Les nouvelles batteries de Tesla laissent le marché dubitatif

L'annonce semble avoir peu séduit les investisseurs . En seulement deux heures (après la clôture des marchés), la capitalisation boursière de Tesla a chuté de 20 milliards de dollars. Le titre a clôturé en retrait de 5,6% et a continué de reculer, de 6,9%, dans les échanges d'après-Bourse. "Rien de ce dont Musk a parlé à propos des batteries n'est acquis. Il n'y avait rien de tangible", a déclaré Craig Irwin, analyste chez Roth Capital Partners.

Où sont les annonces?

Les investisseurs s'attendaient à deux annonces importantes pendant ce "Battery Day", comme l'a baptisé Musk. Primo, ils attendaient le développement d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans ou plus . Secondo, ils espéraient un objectif spécifique de réduction des coût s censé permettre un prix de vente. Au final, Elon Musk n'a annoncé ni l'un ni l'autre.

Rien n'est finalisé

Certes, il a promis de réduire de moitié les coûts des batteries d'ici plusieurs années grâce à une nouvelle technologie et ainsi proposer une voiture électrique "abordable".

Musk affirme lui que les nouvelles batteries auront cinq fois plus de capacité énergétique, une puissance multipliée par six et une autonomie accrue de 16%.