Ce qui se cache derrière le boom des immatriculations

3 questions à Philippe Decrock

Porte-parole de Traxio

1. Les marques automobiles disent en général qu’elles sont prêtes pour les nouvelles normes. Où est le problème, selon Traxio?

C’est vrai, la plupart des marques ont anticipé et mis les voitures sur les listes d’exception qui leur laissent un an pour immatriculer les véhicules avec l’ancien carnet de conformité. Cette liste est limitée à 10% des ventes en Belgique et seuls les importateurs officiels peuvent déposer cette liste. Mais en Belgique, il n’y pas que des importateurs dans le secteur. Il y a par exemple aussi les vendeurs des pays voisins, les "parallélistes", qui n’ont pas le droit de mettre leurs véhicules sur cette liste. Chez certaines marques, il reste des stocks de voitures qui ne sont pas sur la liste des importateurs. C’est inquiétant.

2. Où se trouvent ces voitures qui ne sont pas sur les listes d’exception?

Dans toute une série d’endroits. Il y a par exemple des voitures dans des petits garages. Il y a par exemple quelques voitures de marque française chez les concessionnaires. Il y a des garages indépendants qui ont acheté des voitures neuves à l’étranger. Enfin, il y a le particulier qui a acheté un véhicule produit avant le 31 mai, mais ne l’a pas encore immatriculé pour toutes sortes de raisons.

On avait pensé pouvoir négocier avec la DIV comme toujours afin de trouver une solution pour ces véhicules. Quand on passait d’une norme Euro à une autre, c’était possible de les immatriculer comme occasion. Depuis ce week-end, on sait que cette porte est fermée. On sait que pour plus de 100 voitures au moins, ce ne sera pas possible. Ils devront soit immatriculer cette semaine, soit se réveiller lundi et ne plus pouvoir immatriculer. La DIV a tenu à rester très stricte.

3. Des voitures ne pourront donc jamais être immatriculées?

On continue à discuter avec la DIV. On ne sait pas s’ils décideront de faire quelque chose rétroactivement pour le secteur. Le premier septembre, des particuliers et des garages auront un trou financier et une voiture toute neuve qu’ils ne pourront pas immatriculer. Le particulier ne comprendra pas qu’on lui interdise d’immatriculer une voiture neuve Euro 6 mais bien un vieux diesel d’occasion Euro 3.