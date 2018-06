Les nouvelles taxes automobiles remises à 2021

Febiac et Traxio assurent avoir reçu l’assurance que la nouvelle taxation sur l’automobile de société était remise à 2021. En attendant, les augmentations seront modestes pour les voitures de société.

Alors que les nouveaux tests d’émission WLTP arrivent dès le premier septembre pour les voitures neuves, tout le secteur du leasing redoutait la taxation qui aurait pu l’accompagner. Un phénomène qui se voyait dans les immatriculations des marques premium . BMW a vu ses immaturations baisser de 12,45% en 5 mois et Mercedes de 8,68%.

Parallèlement à ces nouvelles normes d’émissions WLTP qui augmentent le CO2 mesuré des voitures jusqu’à 30 grammes, une autre mesure a été prise. Elle vise à convertir les nouveaux standards WLTP en normes NEDC élaborées: le NEDC 2.0. Le secteur estime cette conversion indispensable pour permettre une comparaison objective entre les voitures actuellement sur le marché (normes NEDC) et les nouveaux véhicules qui seront soumis au WLTP. La crainte était de voir les mesures WLTP faire évoluer très négativement la taxation automobile.

Lire plus

Les valeurs CO2 sont au cœur de la taxation des voitures de société, que ce soit pour le niveau de déduction des compagnies ou pour l’avantage de toute nature payé par les travailleurs. "Nous venons de recevoir la confirmation que les valeurs NEDC 1.0 et NEDC 2.0 seront effectivement utilisées comme base pour la taxation", se réjouit-on à la Febiac et chez Traxio.

Le gouvernement fédéral a rassuré, assurant au secteur (la Febiac et Traxio) que les valeurs NEDC 2.0 seront utilisées au Fédéral pour la taxation jusqu’en 2020. Soit 5 à 10 grammes en moyenne en plus mais bien moins que les 30 grammes en plus que peuvent atteindre les voitures avec les nouveaux tests WLTP.