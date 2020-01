Les patrons optent cinq fois plus souvent pour l'électrique

Les voitures de sociétés roulent encore majoritairement au diesel, c’est ce qu’il ressort d’une étude d’Acerta sur les voitures de sociétés en Belgique. 96,3% des voitures de sociétés étaient diesel en 2014, elles ne sont plus que 79,2%. Les données recueillies se basent sur les données salariales réelles des travailleurs en service auprès de plus de 45.000 employeurs issus du secteur privé.

Par contre l’électrique ne représente que 0,6% des voitures de sociétés. Il est néanmoins intéressant de montrer que certains patrons veulent montrer l’exemple. 3,2% d’entre eux roulent à l’électrique soit 5 fois plus que chez le reste des travailleurs ayant droit à une voiture de société. "Pour comprendre la part limitée de voitures de société électriques, nous ne devons probablement pas aller beaucoup plus loin que le prix. Les voitures de société sont généralement moyennes et cette catégorie de voitures électriques se situe toujours dans le segment coûteux. Elles ne constituent donc pas une option pour tout le monde. La percée de la voiture de société électrique ne se fera que lorsque le segment intermédiaire annoncé sera effectivement sur le marché", détaille Olivier Marcq, juriste du centre de connaissance d’Acerta. Ce prix pourrait évidemment aussi expliquer que d’avantage de patrons roulent à l’électrique dans la mesure où leur budget voiture est généralement bien plus important que celui d’un employé lambda.