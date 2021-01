Les prêts collaboratifs de Mozzeno s'attaquent aux voitures d'occasion

"Grâce à un procédé entièrement numérique et dans un délai de 24 heures, les acheteurs potentiels peuvent ainsi réaliser l'achat de leur nouvelle voiture d'occasion sans problème et depuis leur maison ", détaille-t-on chez Vroom.

Née en 2017, la start-up Mozzeno est devenue la première plateforme en Belgique qui permette à des particuliers de prêter indirectement de l’argent à d'autres particuliers. "Au fur et à mesure de notre développement, on voit que ce qui est capital, c'est la confiance. Cela nous aide de nous associer à un nom de marque connu comme Vroom.be", témoigne Xavier Laoureux, cofondateur de Mozzeno.

"Algorithme objectif"

Mozzeno se charge de calculer via "un algorithme objectif" le taux auquel a droit l'emprunteur. Les profils les moins risqués auront déjà droit à un taux de 3,4%. Il est également possible d'emprunter 110 % du prix d'achat pour payer les éventuels frais supplémentaires. "Un banque vous annonce un taux et sinon vous devez aller voir ailleurs. Chez nous, on annonce pas de taux, mais on calcule un risque objectif sans négociation", détaille Laoureux.