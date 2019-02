"Les procureurs gardent Ghosn en détention juste parce qu'il n'avoue pas"

Nissan ne veut pas du même président que Renault

Un comité externe mandaté par Nissan Motor pour améliorer la gouvernance du groupe japonais se dit opposé à l'idée de nommer à sa tête le même président que celui de Renault, affirme des sources proches du dossier.

Renault et Nissan cherchent aujourd'hui à renouer un dialogue mis à mal par l'affaire Carlos Ghosn et à trouver le moyen de consolider leur alliance forgée 20 ans plus tôt. Dans ce contexte, la question du choix du futur président de Nissan est particulièrement sensible.

Jean-Dominique Senard, le nouveau président de Renault, devait succéder également à Carlos Ghosn à la présidence du conseil d'administration de Nissan.