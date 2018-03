Les secteurs auto et bancaire déçoivent en Bourse

Les marchés européens ont clôturé en hausse ce lundi, résistant à l’ouverture négative de Wall Street. Les investisseurs sont revenus à l’achat sur les actions après la forte correction des cours boursiers survenue la semaine dernière, due aux craintes de guerre commerciale après l’annonce du président des Etats-Unis Donald Trump au sujet de l’introduction de taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium.

Toutefois, le secteur automobile (+ 0,15%) a sous-performé et les valeurs bancaires (-0,01%) ont évolué contre la tendance. Les ventes de voitures neuves ont diminué de 2,8% sur un an en février au Royaume-Uni, a-t-on appris lundi. En outre, samedi, le Président américain a menacé d’introduire des taxes sur l’importation de voitures européennes, ce qui a pesé sur les constructeurs. À Francfort, BMW a perdu 0,57% à 83,49 euros, Volkswagen a cédé 0,14% à 153,54 euros et Daimler a reculé de 0,06% à 67,31 euros. À Paris, Renault a abandonné 0,49% à 88,11 euros.