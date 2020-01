Les taxis d'Uber voleront grâce à Hyundai

Lors du CES de Las Vegas, Uber et Hyundai ont annoncé un accord selon lequel le constructeur automobile produira les taxis volants tant voulus par la société de transport routier. L'objectif est de faire voler ces véhicules 100% électriques pour 2023.

Le rêve d'Uber serait-il en train de se réaliser? Le sud-coréen Hyundai a annoncé lundi qu'il allait produire des véhicules volants pour Uber, qui entend lancer un réseau de taxis partagés aériens dans certaines villes d'ici 2023. Les deux sociétés ont annoncé leur accord lors du salon technologique Consumer Electrinics Show (CES) organisé à Las Vegas. Hyundai a profité du CES pour montrer son prototype, le S-A1.

La présentation de Hyundai au CES de Las Vegas

À quoi ressemblera le taxi volant?

Le taxi aérien de Hyundai sera un véhicule électrique à 100%, produit à échelle industrielle. Il pourra décoller et atterrir à la verticale et accueillir quatre passagers. La voiture volante pourra naviguer à une vitesse de croisière de 290km/h et atteindre une vitesse maximale de plus ou moins 320km/h. Le Uber Air volera avec une autonomie de 60 kilomètres.

Vue en plein écran ©EPA

Uber a annoncé avoir choisi Melbourne, en Australie, en plus de Dallas et Los Angeles aux États-Unis, pour être les premières villes offrant des vols Uber Air.

Un taxi abordable pour tous

Uber travaille déjà avec la Nasa et une demi-douzaine de fabricants. Mais c'est par l'offre de production à grande échelle que l'accord avec Hyundai se distingue des autres. En effet, Jaiwon Shin, le patron de la division mobilité aérienne urbaine de Hyundai, a dit s'attendre à ce que les coûts restent raisonnables grâce à cela.

Dans les airs, nous pouvons faire gagner du temps de manière significative à nos passagers. Eric Allison Patron de Uber Elevate

"Nous savons comment produire en masse des véhicules de grande qualité", a-t-il dit lors de la conférence de presse au CES. Et un volume important permettrait, en théorie, de diminuer le prix par voyage et de rendre un réseau de taxis aériens financièrement viable. Le partenariat doit faire en sorte que ces taxis aériens de courte distance soient "abordables pour tout le monde", a-t-il ajouté.

En emmenant le transport "dans les airs, nous pouvons faire gagner du temps de manière significative à nos passagers", a dit, de son côté, Eric Allison, le patron de Uber Elevate. En juillet dernier, à Washington, lors d'un congrès consacré à la mobilité aérienne urbaine, Eric Allison expliquait: "Dès que nous aurons atteint une certaine taille et que le prix des véhicules diminuera, le coût par passager par kilomètre sera proche de celui d’un UberX."

Dans un avenir plus lointain, les engins voleront de manière totalement autonome, sans pilote donc. "À ce moment-là, le prix par passager et par kilomètre chutera au niveau du coût d’utilisation de sa voiture personnelle", rajoute le patron d'Elevate.

Pour le développement de ce service de taxis aériens, Uber part avec une longueur d’avance grâce au réseau dont l’entreprise dispose à terre. Tant du côté de la demande (les clients) que du côté de l’offre (le transport). Outre les voitures, Uber propose également des vélos et des trottinettes partagés dans un nombre croissant de villes, y compris à Bruxelles, sous la marque Jump.

140 autres entreprises

Rappelons tout de même que pas moins de 140 entreprises œuvrent à leur envol dans le monde réel. L'entreprise allemande Lilium a développé un prototype d’eVTOL équipé de quatre sièges pour une autonomie de 300 kilomètres. Lilium et Volocopter, une autre entreprise allemande, comptent aussi sur l'année 2023 pour lancer ce service commercial.

Mais Volocopter dispose déjà d’un véhicule au point: au terme des vols d’essai réussis, les autorités allemandes lui ont délivré un permis. L’engin actuel de Volocopter peut voler environ 30 kilomètres, une distance suffisante dans de nombreuses agglomérations pour aller de l’aéroport jusqu’au centre-ville. Volocopter pense que l’autorité aérienne européenne la certifiera en 2022.

Quelques règles de sécurité

Vue en plein écran ©AFP

Uber a déjà eu des entretiens avec la Federal Aviation Administration, l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation aux États-Unis. Il est fort probable qu'elle soumette son taxi aérien à un examen minutieux en ce qui concerne la logistique du décollage et de l'atterrissage, le bruit et les problèmes de sécurité.

Selon les experts, le grand public a principalement des appréhensions à propos de la sécurité et du bruit de la mobilité aérienne urbaine. Le porte-parole de l'entreprise allemande Lilium rassurait: "Nos nouveaux véhicules sont une centaine de fois plus sûrs qu’un hélicoptère. Nous misons sur la redondance maximale: si une pièce rend l’âme, d’autres prennent la relève. Si un des 36 rotors ne fonctionne plus, il en reste encore 35. De surcroît, les rotors sont montés sur douze vannes. Et notre ordinateur de bord est doté de trois systèmes destinés à faire face à tout mauvais fonctionnement. La certification de notre véhicule a montré qu’il était aussi sûr qu’un avion destiné au transport aérien commercial."