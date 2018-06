Les tensions commerciales poussent Daimler à revoir ses prévisions

Le constructeur allemand a annoncé adapter ses attentes pour l’exercice en cours, prévoyant une baisse de ses revenus. Le groupe pointe le bras de fer entre Donald Trump et Xi Jinping.

La guerre commerciale à laquelle se livrent les Etats-Unis et la Chine a fait sa première victime collatérale en Europe. Daimler, constructeur automobile et propriétaire de la marque Mercedes-Benz, a averti ses actionnaires que ses revenus seraient plus faibles que prévu en 2018 en prévision des nouvelles taxes douanières imposées par les Chinois sur certains produits américains. De nombreux SUV Mercedes-Benz sont produits dans son usine d’Alabama, aux États-Unis, et vendus en Chine. Avec ces nouvelles taxes, le groupe allemand s’attend à ce que les consommateurs chinois achètent désormais moins de voitures.

"Difficile de compenser le manque à gagner en Chine par des hausses de prix car certains constructeurs Premium (Audi) ont une production locale plus importante (BMW est plutôt dans le cas de Daimler). En revanche, Daimler pourra réallouer sa production de SUV vers d’autres marchés plus rémunérateurs", a relativisé le courtier franco-allemand Oddo & Cie, qui est resté à l’achat sur la valeur. Dans l’ensemble, les analystes semblent encore voir le verre à moitié plein pour Daimler. Plus des deux tiers d’entre eux recommandent de conserver ou d’acheter l’action, même si certains ont ajusté légèrement leur objectif de cours.

Unique facteur?

D’autres sont plus sceptiques, se demandant si les tensions commerciales sont l’unique explication de cet avertissement sur résultats. Selon Arndt Ellinghorst, la démarche serait "prématurée". "Nous trouvons curieux que Daimler agisse maintenant alors que, à ce jour, ces tarifs n’ont pas été confirmés. Se pourrait-il que le portefeuille SUV vieillissant de l’entreprise connaisse des ventes plus faibles et des coûts plus élevés que prévu dans tous les domaines, quelles que soient les discussions commerciales en cours?", s’interroge l’analyste d’Evercore ISI, qui reste tout de même positif sur l’action.

Daimler a indiqué que d’autres facteurs décisifs pesaient également sur ses prévisions: un nouveau processus de certification des véhicules affectera les ventes au second semestre 2018, les résultats de sa division Mercedes-Benz Vans seront touchés par des rappels de véhicules à moteur diesel et les bénéfices de Daimler Buses seront aussi sous pression en raison de la baisse de la demande sur le marché de l’Amérique latine.

Mais les investisseurs ont visiblement privilégié la première explication, craignant que d’autres entreprises soient également plombées par les tensions commerciales. C’est pourquoi tout le secteur automobile européen a souffert en Bourse. Le compartiment a reculé de 3,24%, tandis que Renault a dérapé de 5,20%, Fiat Chrysler de 4,17%, BMW de 2,94% et Volkswagen de 3,11%.