Les ventes de voitures diesel dégringolent

Des statistiques d’immatriculation ressort que cette régression s’est également poursuivie sur le marché des utilitaires, où les diesels sont longtemps restés incontournables. Le diesel est en perte de vitesse depuis le fameux scandale chez Volkswagen – le dieselgate – en 2015. Alors que, hier, ils commandaient souvent un diesel instinctivement, les clients se posent aujourd’hui davantage la question de savoir si un diesel est bien utile, a fortiori vu la différence de prix à la pompe de plus en plus réduite.

On a même récemment vu, en primeur, dans une station-service, le litre d’essence coûter moins cher que celui de diesel. Et l’instauration de zones à faibles émissions, notamment à Bruxelles et Anvers, continue de faire douter les Belges quant au bien-fondé du diesel. Étant donné le glissement rapide du diesel vers l’essence, les acheteurs de certains modèles à essence sont confrontés à un allongement des délais de livraison: près d’un an dans certains rares cas.