Les voitures chinoises sortiront de Volvo Gand dès 2019

Fin 2019, l'usine Volvo à Gand deviendra le nouveau constructeur de voitures pour la marque chinoise Lynk & Co, marque qui fait partie du giron de Geely, maison mère de Volvo.

La volonté d'assembler des véhicules de la marque Lynk & Co dans les usines Volvo en Belgique était connue. Aujourd'hui, c'est officiel. Les véhicules de la marque Lynk & Co, lancée en 2015, sortiront des lignes d'assemblage gantoises dès la la fin 2019, a annoncé le constructeur automobile Volvo Cars, désormais dans les mains du Chinois Geely.

"Nous voyons beaucoup de potentiel pour cette nouvelle marque sur le marché européen et allons soutenir Lynk & Co avec l'expertise technologique et industrielle de Volvo", assure Hakan Samuelsson, le patron de Volvo Cars.

En novembre dernier, Alain Visser, le directeur commercial belge et vice-président de la marque Lynk & Co, confirmait déjà la volonté d'avoir "une empreinte de production globale". Déjà fabriquées en Chine, l'objectif est "clairement d'avoir des usines en Europe et aux États-Unis".

Il y a un an, le constructeur automobile suédois avait pris une participation de 30% dans l'entreprise chinoise, aux côtés de Geely Auto (50%) et Zhejiang Geely Holding (20%).

Cette opération a plusieurs avantages:

→ Elle va permettre au constructeur suédois de soutenir l'expansion de l'enseigne chinoise en Europe

→ Elle offre une diversification accrue des activités

→ Volvo Car Belux affirme que cette production commune aura un effet positif sur les coûts, l'emploi et les volumes de production du site gantois, où travaillent environ 5.000 personnes.

"Je crois que nous devons nous considérer comme le Netflix ou le Spotify de l'automobile" Alain Visser Directeur commercial belge et vice-président de la marque Lynk & Co

"C'est une bonne nouvelle. Pour le client, ce sera un changement, comme c'est aussi le cas avec l'arrivée de véhicules coréens, japonais sur le marché européen. Mais de toute façon, nous préférons assembler ici des voitures chinoises plutôt que de les voir assembler là-bas. C'est une manière de garantir l'emploi à Gand," explique-t-on au sein des syndicats." Certes l'arrivée de nouveaux modèles fin de l'année prochaine est vue comme un sacré défi. "Ce ne sera pas évident. Il y aura de la pression, mais nous avons déjà dans le passé prouvé que nous pouvions le faire."

Le Spotify de la voiture

Les ventes de Lynk & Co se font en ligne et en direct via des petits points de vente urbains ou des pop-up stores. Pour Alain Visser, le business model de la vente de cette voiture est comparable à une sorte de "Netflix ou au Spotify de l'automobile". Il ajoute que l'important pour eux était de "vendre des contrats de mobilité" et non seulement "vendre le plus de voitures possible".