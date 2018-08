Les voitures partagées de BMW accumulent les pertes en Belgique

Les voitures partagées en free floating de BMW ont enregistré une perte de 3,25 millions d’euros en 2017 à Bruxelles. Le patron de DriveNow estime que c’est surtout le modèle de la voiture de société qui bloque sa croissance et demande que le budget mobilité vaille aussi pour les trajets privés.

On le savait dès le début. Entre le travail d’évangélisation auprès de la population et face à des habitudes bien ancrées, le carsharing de BMW (DriveNow) mettrait du temps à s’imposer à Bruxelles.

Lancé en juillet 2015, le service accumule cependant les pertes à un rythme plus important que prévu. De quoi inquiéter car un autre acteur (Autolib), pionnier de l’auto partagée, vient de cesser ses activités à Paris après près de 7 ans d’existence.

Christian Lambert, le CEO de DriveNow Belgium, savait qu’il perdrait de l’argent lors des premiers exercices, mais il l’avoue, les chiffres sont plus mauvais que ce que ses équipes avaient prévu. "Dans le plan original, on anticipait une perte de 900.000 euros en moins pour 2017" , répond-il. DriveNow espérait donc enregistrer une perte d’environ 2,4 millions d’euros l’année passée.

"60% de nos utilisateurs ont un revenu net au sein de leur ménage au-dessus de 3.000 euros et 31% au-dessus de 5.000 euros nets, ce qui correspond à ce public des institutions."

Il en veut pour preuve le fait que le taux de pénétration de son service est bien supérieur dans les tranches de travailleurs à Bruxelles qui n’ont pas accès à la voiture de société. Il explique ainsi que les hauts revenus dans les institutions européennes et assimilés sont des utilisateurs plus assidus. "Nous avons réalisé une enquête. 60% de nos utilisateurs ont un revenu net au sein de leur ménage au-dessus de 3.000 euros et 31% au-dessus de 5.000 euros nets, ce qui correspond à ce public des institutions", détaille Christian Lambert.