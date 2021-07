Mate Rimac, l'"Elon Musk des Balkans", s'allie à Bugatti...

Porsche, actionnaire à 24% du groupe Rimac, a décidé d'aller plus loin dans sa collaboration avec le jeune prodige de 33 ans. Bugatti Rimac verra le jour dès la fin de l'année et englobera la marque de prestige alsacienne du groupe VW.

La société croate, qui emploie aujourd'hui plus de 1.000 personnes, s'est imposée en à peine 10 ans comme une pionnière des hypercars électriques. Un pari fou devenu réalité grâce à la persévérance et le talent de Mate Rimac.

Tout commence pour Rimac par une passion de la chose automobile. "J’ai toujours été un fou de voitures avant même de pouvoir marcher ou parler." Il se passionne aussi pour l'électronique. Il gagnera plusieurs prix technologiques nationaux et internationaux dès l'âge de 17 ans et déposera déjà deux brevets lors de son adolescence.

À sa majorité, sa passion le rattrape et il achète une BMW pour la piloter. Le moteur explose. Il décide alors de combiner ses deux passions, l’électronique et les voitures, afin de créer une voiture de course électrique. "Inspiré par mon compatriote Nikola Tesla, je voulais prouver que les voitures électriques pouvaient être rapides et plus excitantes que les voitures à combustion", dit Rimac.