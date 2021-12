Mazaro veut faire son entrée sur Euronext Access

Mazaro, le concepteur belge de système de transition, entend lever trois millions d'euros en vue d'une cotation sur Euronext Access.

Mazaro, le développeur de systèmes de transmission pour les véhicules à moteurs thermique et électrique, vise une cotation sur Euronext Access (ex-Marché Libre). Il annonce à cet effet une levée de fonds de trois millions d'euros.

L'opération, prévue dans les prochaines semaines, se compose d'une levée de fonds de 500.000 euros par une campagne de crowdfunding via Spreds et d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels de 2,5 millions d'euros. Les tickets d'entrée seront respectivement de 5.000 et 100.000 euros.

ONEtoONE Corporate Finance a été désignée comme listing sponsor et conseiller tout au long de la vie boursière de Mazaro.

139 pièces Les transmissions développées par Mazaro sont constituées de 139 pièces contre 1.000 habituellement.

Objectif croissance

Mazaro entend financer le développement de ses systèmes et étoffer son équipe. L'entreprise se targue de travailler sur des transmissions révolutionnaires qui réduisent de 11 à 19% la consommation d'énergie et les émissions tant des véhicules industriels que des véhicules commerciaux et privés. Ils permettent aussi d'accroître l'autonomie des véhicules électriques de plus de 16%.

Filip De Mazière, créateur de la technologie et directeur général, explique que les systèmes sont "les premiers au monde à être capables de maintenir à tout moment le moteur thermique ou électrique sur la courbe de consommation la plus basse."

Autre avantage, les transmissions sont constituées de 139 pièces contre 1.000 habituellement. "Cela les rend plus faciles et plus rapides à produire, plus silencieuses, sans entretien et donc moins chères tant pour la fabrication que pour le consommateur."

Modèle commercial

Le modèle commercial de Mazaro repose principalement sur la vente de licences plutôt qu'une production propre, ce qui limite les coûts de structure. Les premiers revenus de licence sont prévus pour 2023.

Actuellement, plusieurs fabricants européens et asiatiques ont commandé des prototypes et commenceront d'ici 2023 à fabriquer des transmissions pour les camions, les quads, les chargeurs E, les SUV et les tracteurs.

Les transmissions seront étendues aux voitures dans une seconde phase.

Euronext Access

Cette année, Euronext Access, actif depuis les places de Bruxelles, Lisbonne et Paris, a connu 20 IPOs, dont une à Bruxelles, deux à Lisbonne et 16 à Paris.