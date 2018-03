Mercedes reste numéro 1 du Premium allemand

Si l’on s’en tient aux chiffres des marques Premium et pas des groupes, Mercedes-Benz reste la première marque du luxe allemand, devant BMW et Audi.

Dans le segment automobile Premium, on vous parlera aujourd’hui beaucoup d’électrique et un peu moins que par le passé de concurrence. Pourtant, derrière les lignes, la rivalité entre les grands constructeurs Premium allemands reste toujours d’actualité.

À Stuttgart, siège de Mercedes-Benz (Daimler), ou à Munich, siège de BMW, on essaye toujours d’être premiers. Chez Audi, il semble que c’est moins une priorité que par le passé. En 2017, c’est la marque Mercedes-Benz qui a gagné la bataille avec 2,24 millions de véhicules vendus devant BMW et ses 2,09 millions de véhicules écoulés et Audi et son 1,88 million de voitures vendues.

Certains vous rappelleront que l’on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Si on comptabilise Rolls-Royce et Mini pour BMW et Smart pour Mercedes, le classement entre les deux premiers est inversé. Ceci ne dit à nouveau pas toute l’histoire, car le groupe Daimler vend aussi des vans Mercedes.

Rappelons qu’en Belgique, le classement est différent, avec la marque BMW en tête, suivie de Mercedes puis d’Audi.

Elargissement des gammes

Mercedes et BMW ont étendu leurs gammes depuis plusieurs années. Ceci leur a permis de concurrencer les marques généralistes sur plusieurs segments de voitures. Elles profitent en même temps d’un marché automobile mondial qui se porte bien. Audi élargit aussi sa gamme, mais fait peut-être attention à moins attaquer frontalement les autres marques qui composent le groupe Volkswagen.

Les marges opérationnelles du groupe Audi (7,8%) sont bien plus basses que celles de BMW dans l’automobile et de Mercedes-Benz Cars (9,7%). Cela est d’abord dû à la facture du dieselgate, qui coûte encore près de 400 millions d’euros en 2017 à Audi. "En 2016, ce montant était encore de 1,6 milliard d’euros. Cette année, nous avons encore 0,9 milliard de provisions dans les comptes. On ne devrait pas avoir besoin de provisions en plus", prévenait jeudi passé Alexander Seitz, le CFO d’Audi.

Concrètement, cela veut dire que les marges d’Audi devraient être meilleures en 2018. L’année passée, sans le dieselgate, les marges d’Audi se sont déjà élevées à 8,4%, soit 5,1 milliards d’euros. "La plus grosse contribution aux résultats du groupe Volkswagen", rappelle Audi.