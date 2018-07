Michelin va racheter le canadien Camso pour 1,25 milliard d'euros

Le manufacturier français de pneumatiques Michelin va acquérir le fabricant canadien de pneus et chenilles Camso pour 1,45 milliard de dollars américains, afin de former le "leader mondial" sur le marché hors route.

Michelin va acquérir le canadien Camso moyennant 1,45 milliard de dollars US (1,25 milliard d'euros) afin de se renforcer dans les pneus de spécialité. Le fabricant français de pneumatiques, qui paiera l'essentiel de la facture en cash et le reste avec de la dette , a souligné dans un communiqué que l'opération "n'affectera pas (sa) solidité financière."

"Avec ce deal avec Camso, Michelin développe ses opérations de pneus de spécialité, un segment où le groupe est déjà relativement vigoureux", a expliqué le directeur financier de Michelin, Marc Henry, cours d'une téléconférence. " Les produits de Camso et les produits de Michelin sont parfaitement complémentaires. Ils sont présents où nous ne sommes pas, et inversement."

En se renforçant dans les pneus de spécialité, Michelin espère tirer parti de la croissance du segment où la concurrence est moins farouche que dans les pneus de voiture, et la prime liée à l'expertise technique plus intéressante. Camso, dont la Caisse des dépôts du Québec est le principal actionnaire, réalise un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars et emploie 7.500 personnes.

Michelin et Camso vont regrouper leurs activités "hors route" au sein d'une nouvelle division qui sera dirigée à partir du Québec et qui deviendra le leader mondial du secteur.

Ses produits sont destinés aux industries de la manutention (chariots élévateurs), de la construction et de l'agriculture, ainsi qu'aux VTT, motos et motoneiges.