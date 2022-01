Miel Horsten, l'accent belge du nouveau géant du leasing

Concurrent et client

Mais dans un monde où tout le monde passe de la vente à l'usage, la liste des concurrents s'allonge. La flotte du NewALD occuperait la troisième marche mondiale, derrière celles du groupe VW et derrière et de Renault (via notamment leurs banques captives respectives) mais devant celle de Toyota.

Les constructeurs qui veulent de plus en plus louer leurs voitures plutôt que les vendre, deviennent de facto co-concurrents des sociétés de leasing.

"Nous sommes aussi le plus grand client des constructeurs et ils doivent se poser plus de questions que nous pour l’instant, car on fait un grand statement avec ce deal", pointe Hortsen.