Mitsubishi révoque à son tour Carlos Ghosn

Carlos Ghosn, toujours en détention, est encore le patron aussi bien de Renault que de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi . Mardi dernier, le conseil d'administration de Renault s'est abstenu de démettre officiellement Carlos Ghosn de ses fonctions de PDG du groupe français et a choisi de nommer un tandem composé de Thierry Bolloré et de Philippe Lagayette pour assurer l'intérim.

Ghosn reste en prison

Quant à l'alliance Renault-Nissan, une réunion est à l'agenda ce mercredi aux Pays-Bas. On saura certainement à l'issue de cette rencontre quel scénario sera privilégié pour le futur de Carlos Ghosn à la tête de l'alliance. Les dirigeants devraient aussi donner un signal fort alors que des salariés et des analystes se font l'écho de tensions et rancoeurs accumulées au fil des ans au sein des trois constructeurs.