Mobly (Baloise) reprend le site de petites annonces Vroom.be

L'assureur Mobly veut toucher les clients potentiels dès leur première recherche de véhicule d'occasion en reprenant Vroom.be et ses 32.000 annonces.

Pour Mobly c'est l'occasion de toucher un public large d'acheteurs potentiels de voitures alors que Vroom.be a attiré 380.000 visiteurs uniques sur son site en mai via ses annonces et son contenu rédactionnel (actualité essais, etc..).